Rauman terveyspalveluiden tietoon tuli perjantai-iltapäivällä kaupungissa todettu joukkoaltistuminen koronavirukselle. Tartunta todettiin henkilöllä, joka on ollut tekemisissä kymmenien ihmisten kanssa.

Tartunnalle on saattanut altistua 19 henkilön lähipiiriin kuuluvaa sekä 22 henkilöä harrastelijajääkiekkojoukkueessa.

Kaupungin terveyspalveluiden mukaan altistuneisiin ollaan yhteydessä vielä perjantain aikana.

– Kuluneen viikon osalta Rauman koronatilanne on ollut kuitenkin rauhallinen. Maanantaina ja torstaina Raumalla todettiin yhteensä kaksi uutta tartuntaa. Viimeisen kahden viikon sisällä lähes kaikki tartunnat on saatu jäljitettyä, tartuntataudeista vastaava lääkäri Irene Reinvall kertoo kaupungin tiedotteessa.

Karanteeni ei koske altistuneiden perheenjäseniä. Jos karanteeniin määrätty sairastuu, hänen on mentävä koronavirustestiin. Tällöin myös perheenjäsenten tulee odottaa kotona testivastausta. Oireettomien ei ole syytä hakeutua koronatestiin.

Raumalla epidemiatilanne on edelleen kiihtymisvaiheessa. Kaupunkiin on kirjattu kaikkiaan 68 koronavirustartuntaa keväästä alkaen. Tiistaina päivitetyn tiedon mukaan ilmaantuvuusluku on kaupungissa 61.

– Tarpeetonta liikkumista suositellaan välttämään Satakunnan ulkopuolelle leviämisvaiheen maakuntiin. Liikkumista tulee välttää myös leviämisvaiheessa olevalle Pohjois-Satakunnan alueelle, Reinvall sanoo.