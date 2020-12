Liedon lukiossa tapahtui epäilty altistuminen koronavirukselle keskiviikkona 25. marraskuuta. Testin tulos saatiin eilen keskiviikkona, ja tulos oli positiivinen, kunta kertoo tiedotteessaan.

Kaikki viime viikolla altistuneet on tavoitettu ja he ovat saaneet toimintaohjeet. Heidät on asetettu tartuntalain mukaiseen karanteeniin.