Poliisi ottaa tehokeinot käyttöön lopettaakseen Maskun Humikkalassa pitkään jatkuneen nuorten ilkivallan ja häirinnän

Maskun Humikkalassa ja sen läheisyydessä on pitkin vuotta ilmennyt monenlaista ilkivaltaa ja häirintää, tiedottaa Lounais-Suomen poliisi. Ilkivalta ja häirintä ovat kohdistuneet alueen asukkaisiin ja yksityiskoteihin, urheilukentälle, liikenteeseen sekä koulukiinteistölle. Osittain kyse on erittäin vaarallisista ”leikeistä”.

Poliisin mukaan ilmiön takana on kymmenkunta 8–13-vuotiasta poikaa, joiden teoista on tämän vuoden aikana tehty eri puolilta aluetta jo yli 20 rikosilmoitusta. Asianomistajia on useita. Tekijät ovat poliisin tiedossa ja heitä on puhutettu. Myös lastensuojelu on jo puuttunut asiaan.

Poliisi haluaa nyt tehdä lopun ilkivaltakierteestä ja suuntaakin jatkossa alueelle tehostetusti sekä näkyvää että näkymätöntä valvontaa. Erityisesti lasten vanhemmilta odotetaan nyt kasvatuksellista vastuunkantoa. Toimien myötä viranomaiset toivovat, että tilanne alueella rauhoittuisi.

– Vaikka tekijät eivät vielä ikänsä puolesta ole rikosoikeudellisessa vastuussa, ovat he kuitenkin korvausvelvollisia aiheuttamistaan vahingoista, muistuttaa rikoskomisario Maria Sainio tiedotteessa.

Samalla poliisi toivoo malttia myös asian ympärille nousseeseen Facebook-keskusteluun.

– Pahimmillaan myös somekirjoittelu täyttää rikosoikeudelliset tunnusmerkit esimerkiksi kunnianloukkauksen osalta, Sainio muistuttaa.