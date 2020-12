Salon uimahallissa on perjantai-iltapäivällä 27. marraskuuta tapahtunut mahdollinen korona-altistus naisten puku-, pesu- ja saunatiloissa sekä uimassa, tiedottaa Salon kaupunki. Tiloissa on kello 14 –15.30 välisenä aikana ollut henkilö, jolla on sen jälkeen todettu koronatartunta.

Samaan aikaan uimahallin tiloissa olleita henkilöitä kehotetaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatesteihin oireiden ilmaantuessa.