Suora lähetys kello 12: Mitkä ovat Varsinais-Suomen uudet koronasuositukset?

Varsinais-Suomen koordinaatioryhmä kertoo tiistaina kello 12 uusista alueellisista koronasuosituksista Varsinais-Suomeen. Katso tilaisuus suorana lähetyksenä.

Koordinaatioryhmä kertoi jo sunnuntaina, että maakunnan koronapandemiatilanne on huonontunut. Koronavirustaudin ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on kääntynyt uudelleen nousuun, ja on 58,5 kahden viikon ajalta 100 000:a asukasta kohden. Positiivisten testien osuus on noussut 2,4 prosenttiin.

Koordinaatioryhmä linjasi sunnuntaina, että Varsinais-Suomi on vaarassa siirtyä koronapandemian leviämisvaiheeseen. Koordinaatioryhmä on valmistellut maakuntaan uusia suosituksia sosiaali- ja terveysministeriön 24.11. antamiin ohjeistuksiin perustuen.

Suosituksia valmistellaan muun muassa julkisten ja yksityisten tilojen aukioloihin ja urheilu- ja harrastustoimintaan sekä yleisö- ja yksityistilaisuuksien osallistujamääriin sekä etäopetuskäytännöistä ja maskien käytöstä.

Tiedotustilaisuudessa ovat paikalla:

Mikko Pietilä, johtajaylilääkäri, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Esa Rintala, tartuntataudeista vastaava ylilääkäri, Tyks

Mikael Luukanen, ylijohtaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Esko Poikela, kunnanjohtaja, Lieto

Maria Roos, viestintäjohtaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Striimin jälkeen tilaisuus on katsottavissa videotallenteena.