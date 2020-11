Wäinö Aaltosen museo suljetaan tammikuusta alkaen kattoremontin vuoksi – vuoden 2021 ensimmäinen näyttely siirtyy

WAMissa on alkanut kattoremontti, joka toteutetaan kahdessa vaiheessa. Remontin toisessa vaiheessa korjataan näyttelytilojen katto-osia. Tästä aiheutuvan kovan melun vuoksi museo on päätetty sulkea 11.1.–5.3. väliseksi ajaksi, tiedottaa Turun museokeskus.

Kattoremontti aiheuttaa muutoksia kevään näyttelyiden aikatauluihin. Parhaillaan esillä oleva Rosa Barban Touched By The Same Breath Of Air -näyttely sekä WAMx:ssä esillä oleva Ulrike Mohrin Carbon (C6) -näyttely päättyvät 10. tammikuuta 2021.

Vuoden 2021 ensimmäinen 29. tammikuuta avautuvaksi suunniteltu näyttely Epävarma horisontti sen sijaan siirtyy avattavaksi vasta 6. maaliskuuta 2021, samoin kuin WAMx:n The Things We Are Made Of -sarjan päättävä Elsa Salosen näyttely. Epävarma horisontti on suomalaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden ryhmänäyttely, joka tarkastelee muuttuvaa merta.

– On hienoa, että kaupunki huolehtii museorakennuksistaan. Joudumme nyt tekemään muutoksia kevättalven näyttelykalenteriin, mutta tavoitteena on turvata Turun kaupungin taidemuseon toiminta ja säilyttää rakennus osana Aurajokimaisemaa, kertoo museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen tiedotteessa.

Museon kattoa on korjattu suuren veistossalin kohdalta aiemmin vuonna 2017. Nyt alkaneessa remontissa korjataan seuraavia kattoalueita. Kattoremontin on määrä päättyä toukokuussa 2021.

Korjaustyöt näkyvät katukuvassa suuren, rakennuksen katon ylle asennettavan sadesuojan takia. Myös WAMin edustalla sijaitsevat Wäinö Aaltosen veistokset suojataan. Remontin aikana kulku museoon tapahtuu normaalisti Itäiseltä Rantakadulta pääoven kautta sekä esteettömästi Paavo Nurmen puistotien puolelta.

Kattoremontin urakasta vastaa Rakennustoimisto Laamo Oy.