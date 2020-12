Vapaaehtoistyö antaa voimia ja joulumieltä

Monessa perheessä keskustelu lasten joululahjatoiveista käy kuumimmillaan ja pukin kirjeeseen listataan tämän vuoden hittilahjoja. Kaikkien lasten ja nuorten joululahjatoiveet eivät toteudu tänäkään vuonna. Osa lapsista ei saa edes sitä yhtä pakettia.

Turkulainen Malin Koivusaari haluaa omalta osaltaan olla varmistamassa, että mahdollisimman moni lapsi saisi edes sen yhden paketin. Koivusaari on toista vuotta peräkkäin toteuttamassa Turun Joulupuu-keräystä, jonka avulla kerätään joululahjoja lastensuojelun ja erityisen tuen piirissä oleville lapsille, joilla voi olla rajallinen mahdollisuus saada joululahjoja. Tällaisia lapsia on kuntien ja kaupunkien lastensuojelun asiakkaina maanlaajuisesti kymmeniä tuhansia.

Joulupuu on Keskuspuiston Nuorkauppakamarin rekisteröimä tavaramerkki. Ensimmäisen kerran keräys järjestettiin Helsingissä 18 vuotta sitten. Turussa Joulupuu-keräys on järjestetty jo yli kymmenen vuoden ajan. Järjestäjänä toimii neljättä vuotta peräkkäin Mothers in Business ry.

– Minulla on itselläni kaksi lasta ja tiedän, minkälainen ilo lahjoista tulee lapsille. Lähdin mukaan Joulupuu-keräykseen viime vuonna, kun Mothers in Businessin kautta etsittiin vapaaehtoisia.

Keräys toteutetaan non profit -periaatteella eli kaikki osapuolet toimivat korvauksetta. Lahjat jaetaan perille saajilleen luotettavien tahojen, kuten kaupungin sosiaalihuollon kautta. Lahjat menevät suoraan perheille ja lapsille sosiaalihuollon kautta ilman välikäsiä tai kuluja.

Turussa on 17 keräyspistettä, jotka löytyvät muun muassa Skanssissa, Prismoissa, Kupittaan Citymarketissa ja Alkoissa.

– Turussa lahjat voi tuoda keräyspisteiden kuusen alle tai Prismoissa infopisteelle. Hemmon kuljetus hakee paketit Skanssin varastoon, jossa toimii tänä vuonna myös lahjojen jakelupiste.

Suomessa on otettu tänä vuonna ensimmäistä kertaa käyttöön myös eJoulupuu, jonka kautta voi lahjoittaa koronaturvallisesti rahaa keräykseen. Keräyksen tuotto tulee paikkakunnille lahjakorttien muodossa.

– Kotimaan Apu on järjestäjä tässä keräyksessä. Varsinais-Suomen kunnista mukana ovat Turun lisäksi muun muassa Kaarina, Masku, Naantali, Raisio, Aura ja Yläne.

Tänä vuonna Turussa on ensimmäistä kertaa käytössä myös minunlahjani.fi-sivusto, jonka kautta voi hankkia lahjoja.

Turun Joulupuu-keräyksen toiveena on saada kerättyä 3000 lahjaa. Osa lahjoista viedään SPR:n vastaanottokeskukseen sekä Operaatio Ruokakassin kautta jaettavaksi.

"Lelulahjoja tulee valtavasti, kun ne ovat söpömpiä. Lahjakorttien tarve on kuitenkin suuri."

– Koronan vaikutukset eivät näy lisääntyvänä lahjatarpeena vielä tänä vuonna, mutta epäilen, että ensi vuonna lahjoille on aiempaa isompi tarve.

Pienempien lasten toivelahjalistalta löytyy Koivusaaren mukaan perinteisiä lahjoja, kuten legoja ja Brion leluja. Vähän vanhemmille lapsille ja nuorille suositellaan hankittavaksi lahjakortteja, joilla nuoret voivat hankkia itselleen mieluisia asioita.

– Lelulahjoja tulee valtavasti, kun ne ovat söpömpiä. Lahjakorttien tarve on kuitenkin suuri. Joukkoon kuulumisen tarve on nuorilla iso. Lahjakortti opettaa teineille rahan käyttöä ja se voi mahdollistaa samanlaisia hankintoja kavereiden kanssa. Se taas vähentää kiusaamisen riskiä.

– Lahjakorttien avulla nuoret voivat myös viettää aikaa kavereidensa kanssa, esimerkiksi käydä elokuvissa tai kahvilla Hesellä. Tai se voi mahdollistaa jonkin harrastuksen aloittamisen tai jatkamisen.

Koivusaari on tehnyt vapaaehtoistyötä ennenkin. Vanhana partiolaisena hän on esimerkiksi ollut leireillä vapaaehtoisena ja lisäksi hän on ollut kolmena vuonna mukana Lahja lapselle -keräyksessä. Joulupuu-keräys työllistää Koivusaarta koko syksyn jouluun asti. Vapaaehtoistyö vie paljon aikaa, mutta se on Koivusaaren mukaan sen arvoista.

– Tämä antaa minulle paljon voimia. Olen tällä hetkellä paljon kotona kahden erityislapsen kanssa, joten on kiva saada sosiaalisia kontakteja ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Tällainen projektipäällikön työ on itselleni luontevaa ja lähden helposti organisoimaan asioita.

Koivusaarelle Joulupuu-keräys on yksi tapa virittäytyä joulun tunnelmaan. Hänelle on tärkeää mahdollistaa niin omien kuin vieraiden lasten joulumieli.

– Vietämme ihan perinteistä joulua. Koti koristellaan ja kuusi haetaan mökiltä. Jo omasta lapsuudestani tutun perinteen mukaan koristelemme joulukuusen aattoaamuna. Tavallisesti olemme viettäneet joulua sukulaisten kanssa ja joulupukkikin on vieraillut, mutta tänä jouluna juhlimme oman perheen kesken lasten ehdoilla. Lapset ovat saaneet toivoa lempiruokiaan, kuten sushia ja nugetteja, Malin Koivusaari sanoo.

Joulupuu-keräys 21.11. - 6.12.2020. Lisätietoja https://www.facebook.com/JoulupuuTurku ja https://www.ejoulupuu.fi/