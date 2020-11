Elinkeinoministeri Mika Lintilä: "Nesteen Naantalin jalostamon alueelle on kansainvälistä mielenkiintoa"

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on toiveikas Nesteen Naantalin jalostamon alueen tulevaisuuden suunnitelmista.

– Uskon, että alueelle tullaan saamaan toimijoita. Mikä ala on kyseessä, sitä ei kannata käydä läpi tässä vaiheessa.

Neste ilmoitti maanantaina, että Naantalin jalostamon toiminta päättyy ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Yhtiö irtisanoo 370 työntekijää. Naantalissa Nesteen toiminta keskittyy jatkossa terminaali- ja satamatoimintoihin.

Päätös oli ennalta odotettu, koska Neste ilmoitti jo syyskuussa suunnittelevansa jalostamotoimintojen uudelleenjärjestelyjä ja käynnisti yt -neuvottelut. Yhtiö tavoittelee noin 50 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kiinteissä kustannuksissa.

Lintilä nimitti syyskuussa Naantalissa asuvan, Konecranesin entisen toimitusjohtajan Panu Routilan etsimään uutta toimintaa Naantalin jalostamon alueelle. Routilan kanssa selvitystyötä tekee Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja Janne Virtanen. Lintilä kertoo pitäneensä Routilaan koko ajan suoraa yhteyttä.

– Olen tyytyväinen työhön, jota he tekevät. Selkeästi Routilan kokemus alalta edesauttaa ja toisaalta Virtanen on rahastopuolen asiantuntija. Se on lähtenyt hyvin liikkeelle.

Selvityshenkilöiden konkreettisiin toimiin ovat vaikuttaneet Nesteen kesken olleet yt-neuvottelut. Yt-neuvottelujen aikana ei ole esimerkiksi voinut viedä kiinnostuneita yrityksiä tutkimaan aluetta.

– Kartoitus, jota on tehty, on ollut hyvin mielenkiintoinen. Paljon on potentiaalisia erilaisia toimijoita.

Lintilän mukaan kyseessä on kansainvälisesti mielenkiintoinen alue. Kiinnostus Nesteen Naantalin jalostamoa kohtaan ei rajaudu ollenkaan Suomeen.

Naantalissa asuva, Konecranesin entinen toimitusjohtaja Panu Routila etsii uutta toimintaa Naantalin jalostamon alueelle.

Logistiikka Naantalin vahvuus

Nesteen Naantalin jalostamon vahvuus on Lintilän mukaan se, että siellä on valmis logistiikka. Alueesta kiinnostuneiden yritysten ei tarvitse tehdä suuria logistisia ratkaisuja. Naantalin satamaan johtaa muun muassa 15,3 metrin syväväylä.

– Se on luvitettua aluetta, ja se kiinnostaa yrityksiä. Silloin säästää paljon valmisteluvaiheessa.

Lintilä muistuttaa, että uudet toimijat eivät tule alueelle nopeasti, ei sormia napsauttamalla.

– En lähde arvioimaan aikahaarukkaa. Kun yritykset tekevät omia ratkaisujaan ja päättävät lähteä investoimaan, niin siinä menee aikaa.

Selvityshenkilö ei sovi joka kohteeseen

Lintilä kertoo olevansa tyytyväinen selvityshenkilön toimintatapaan Naantalissa, mutta selvityshenkilön käyttö riippuu aina tilanteesta. Esimerkiksi Jämsässä Kaipolan paperitehtaan sulkemisen kohdalla tehtiin erilainen ratkaisu. Jämsään kohdistettiin suoraan kehittämisrahaa.

Elinkeinoministeriö valmistelee nyt kriteeristöä äkillisen rakennemuutoksen alueille.

– Kriteeristö on saatava kuntoon, koska näitä tapauksia tulee vielä eri alueilta. Jos Lapin matkailun skenaariot toteutuvat, niin miten se huomioidaan äkillisen rakennemuutoksen alueena, Lintilä pohtii.