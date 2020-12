Lounaspaikka: Vietnamilaisittain täytettyjä leipiä

Kim Huong Nguyen avasi viime vuonna Turun Kauppahalliin katuruokaravintola Saigon Sandwich Bakeryn, ja katuruokapiste on otettu hyvin vastaan. Tavoitteena on tarjota aitoja vietnamilaisia makuja. Aluksi Kim Huong Nguyen ehti perustaa katuruokapisteen Puistokadulle.

– Asiakkailta alkoi tulla toiveita, josko ravintolalle löytyisi paikka lähempänä keskustaa. Turun Kauppahallista löytyikin ihanteellinen toimipiste katuruuan myyntiin.

Saigon Sandwichissä myydään vietnamilaisia täytettyjä leipiä. Täytetyistä vietnamilaisista banh mi -patongeista on tullut suosittuja ympäri maailman. Monet kuitenkin sanovat, että parhaimmat banh mit löytyvät edelleen vain Vietnamista katukeittiöistä.

– Kun tulin Suomeen, minulla tuli ikävä kotimaani Vietnamin makuja. Tämä on yksi syy, miksi perustin oman leipomon ja katuruokapisteen. Aloin kehittää reseptejä ja halusin tarjota suomalaisten maisteltaviksi vietnamilaisia makuja, Kim Huong Nguyen kertoo.

Marttiina Sairanen Bahn mi on vietnamilainen täytetty leipä.

Banh mi on ranskalaisen ja vietnamilaisen keittiön kohtaamisesta syntynyt täytetty leipä. Vietnam oli Ranskan siirtomaa. Leivän sanotaan saaneen alkunsa jo silloin, kun ranskalaiset lähtivät Vietnamista vuonna 1954.

– Ranskalaiset toivat vaalean leivän Vietnamiin. Vietnamilaiset kehittivät leivän väliin täytteitä. Vastapaistetun leivän tulee olla päältä rapea ja rouskuva, mutta sisältä hyvin pehmeä, Kim Huong Nguyen kuvailee.

Kim Huong Nguyen jatkaa, että Turussa tarjoiltavan leivän reseptin kehittämiseen hänellä kului kolmisen vuotta, jotta lopputuloksesta tuli hyvä ja leipä on pinnalta yhtä rapea ja sisältä pehmeä kuin mitä Saigonin kaduilla tarjoillaan.

"Aloin kehittää reseptejä ja halusin tarjota suomalaisten maisteltaviksi vietnamilaisia makuja." Kim Huong Nguyen

– Lopputulokseen vaikuttaa esimerkiksi ihan Suomen ilmastokin, mutta sain suunniteltua hyvän leipäreseptin. Leivän pitää olla kuohkea, liian tiivis leipä ei ole hyvä, vaan pikemminkin tunkkainen. Leivomme kaikki leivät alusta lähtien itse ilman lisäaineita.

Turun Kauppahallissa Saigon Sandwich myy noin sata leipää päivässä. Täytevaihtoehtoja on monia: valita voi kanaa, porsasta, naudanlihaa, seitania tai soijaa.

– Lisäksi leipien välissä on muun muassa pikkelöityä porkkanaa, retikkaa, sipulia ja tuoreita kasviksia ja korianteria. Marinoimme kasvikset ja lihat itse. Teemme myös seitanin itse.

Tyypillistä leivissä ovat myös erilaiset maustekastikkeet.

– Yksinkertaisimmillaan kastike on soijakastiketta. Teen useita erialisia kastikkeita, joissa käytän monia maustesekoituksia. Majoneesimme on kasvispohjaista. Minusta kasvismajoneesi on parempaa kuin muut majoneesit.

– Kilpailijamme ovat esimerkiksi hampurilaiset, tacot ja kebabit. Banh mi on tervetullut vaihtoehto joukkoon, Kim Huong Nguyen hymyilee.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.