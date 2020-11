Työryhmä: Koronavirusepidemian leviämisvaihe uhkaa Varsinais-Suomea – uusia suosituksia tiistaina

Alueellisen koronapandemiatyöryhmän mukaan koronavirusepidemia uhkaa siirtyä kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen Varsinais-Suomessa. Työryhmä kokoontui sunnuntaina ylimääräiseen kokoukseen, koska maakunnan epidemiatilanne on heikentynyt nopeasti.

Varsinais-Suomessa todettiin perjantaina 39 ja lauantaina 32 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntojen määrä on merkittävästi enemmän kuin aiemmin marraskuussa, jolloin tartuntoja on todettu päivittäin puolet vähemmän. Koronavirustaudin ilmaantuvuus maakunnassa on kääntynyt uudelleen nousuun. Luku on nyt 58,5 sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon ajalta. Positiivisten koronatestien osuus on noussut 2,4 prosenttiin.

Työryhmän puheenjohtajan, Tyksin johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan ryhmä päätti kokoontua, koska tilanne on kääntynyt kuluvan viikon lopulla selkeästi huonompaan suuntaan. Vielä aiemilla marraskuun viikoilla epidemiatilanne oli vakaa.

Uusia suosituksia valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden perusteella. Työryhmä kertoo uusista suosituksista ensi tiistaina.

Suosituksia annetaan muun muassa julkisten ja yksityisten tilojen aukioloaikoihin sekä urheilu- ja harrastustoimintaan. Lisäksi on luvassa suosituksia yleisö- ja yksityistilaisuuksien osallistujamääriin sekä etäopetukseen ja maskien käyttöön.

Työryhmä toivoo, että ihmiset noudattaisivat jo annettuja suosituksia muun muassa maskien käytöstä ja kokoontumisista erityisen huolellisesti.