Turun Puolalanmäen lukion opiskelijalla todettu koronatartunta

Turun Puolalanmäen lukion opiskelijalla on todettu koronavirustartunta. Tartunta on todettu eilen torstaina. Tartunnan saanut opiskelija on koulun Wilma-viestin mukaan ollut tämän viikon maanantaista alkaen poissa koulusta.

Terveysviranomaiset arvioivat altistumiset, ja mikäli niitä on ollut, altistuneet saavat tiedon sekä ohjeet jatkoa varten. Koulu tiedottaa, että mikäli opiskelija ei saa henkilökohtaisesti tietoa altistumisesta, hän voi tulla tavalliseen tapaan kouluun.