Jouluiloa ikäihmisille -kampanja alkaa Naantalissa – tavoitteena kerätä reilut 400 pakettia

Naantalissa alkaa ensi viikon maanantaina 30. marraskuuta Jouluiloa ikäihmisille -joulukampanja. Tarkoituksena on ilahduttaa kotihoidon asiakkaita ja omaishoitajia pienillä vapaaehtoisten hankkimilla joulupaketeilla. Kampanja kestää 12. joulukuuta asti, jonka jälkeen kotihoito toimittaa lahjat perille.

Tavoitteena on kerätä yhteensä yli 400 pakettia ikäihmisten koteihin. Mukana kampanjassa on naantalilaisia yrityksiä.

– Koronaepidemian aiheuttama eristäytyminen on lisännyt kotihoidon asiakkaiden yksinäisyydentunnetta, kun kontaktit ovat vähentyneet. Pienin joulupaketein halutaan ilahduttaa ikäihmisiä ja omaishoitajia ja osoittaa, että heitä ei ole unohdettu, kertoo tiedotteessa hoito- ja vanhuspalveluiden avohuollon ohjaaja Kirsi Peijonen.

– Meillä kaikilla on ollut hyvin poikkeuksellinen vuosi ja joulun aikakin näyttää olevan monella tavalla haasteellinen varsinkin ikäihmisille ja muille riskiryhmiin kuuluville. Korona tulee varmasti vaikuttamaan myös yritysten joulumyyntiin. Mielestäni joulukampanja on erinomainen mahdollisuus tehdä hyvää kaupunkimme ikääntyneille asukkaille ja suunnata samalla ostovoimaa paikallisten yritysten palveluihin. Kun ostamme paikalliselta, varmistamme sen, että jatkossakin meillä on Naantalissa tarjolla monipuolisesti erilaisia palveluita, toteaa elinkeinoasiamies Lassi Rosala.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kampanjaanvoi osallistua käymällä ostoksilla kampanjassa mukana olevassa yrityksessä tai yrityksissä ja jättämällä paketoitu lahja liikkeeseen joulutervehdyksen kera. Yritykset toimittavat lahjat kaupungin kotihoitoon, joka jakaa lahjat asiakkaille ja omaishoitajille viikosta 51 alkaen. Lahjat jaetaan esimerkiksi saajan sukupuolen ja toimintakyvyn perusteella ja tarvittaessa arvotaan.

Uusia yrityksiä otetaan vielä mukaan kampanjaan keskiviikkoon 2. joulukuuta saakka. Yritykset voivat ilmoittautua mukaan kampanjaan olemalla yhteydessä Rosalaan 040 678 3270 tai lassi.rosala@naantali.fi.