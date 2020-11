Johtaako liika stressi tottelemattomuuteen? – Tutkija kertoo, miksi osa ihmisistä ei noudata koronarajoituksia

Timo Jakonen

Ravintola Blanko oli torstaina lounasaikaan arviolta puolillaan. Käsidesiä oli tarjolla ja infokyltit esillä. Ravintolapäällikkö Jaana Vuorenpään mukaan Blankossa ja Tintåssa on vain 75 prosenttia asiakaspaikoista käytössä. Henkilökunta ei käyttänyt maskia ja kabinettitiloissa asiakkaat istuvat selkänojat lähes toisissaan kiinni. –¿En rehellisesti sanottuna tiedä, miten muualla on hoidettu se, että asiakkaat ovat selkä selkää vasten. Maskeja emme käytä, koska niitä ei ole asiakkaillakaan ja Turun koronatilanne on pysynyt syksyn tasaisena. Jos tilanne pahenee, niin varmaan otamme maskit käyttöön, Vuorenpää sanoo. Hän kertoo, että asiakkaille on muistutettu, että lounasta tarjoillaan neljän tunnin ajan, joten kaikkien ei kannata tulla heti puoliltapäivin.