Minna Arve valittiin kestävien kaupunkien maailmanlaajuisen järjestön johtotehtäviin

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on valittu Euroopan edustajaksi maailmanlaajuisen ICLEI-järjestön globaaliin hallitukseen. ICLEI - Local Governments for Sustainability on maailmanlaajuinen kaupunkien verkosto, joka edistää kaupunkien kehittämistä kestävästi. Samalla Arve valittiin Euroopan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Turku on ICLEI-verkoston aktiivinen jäsen ja on ollut aloitteellinen erityisesti ilmastonmuutokseen varautumisessa ja muutoksen torjunnassa sekä kiertotalouden ratkaisujen luojana. Verkostoon kuuluu maailmanlaajuisesti noin 2000 alueellista tai paikallista hallintoa. Suomesta verkostoon kuuluu 14 kuntaa sekä Kuntaliitto.

– Olemme viime vuosina nostaneet kestävän kehityksen työmme kunnianhimon tasoa ja Turun kansainvälistä vaikuttavuutta. Turku on kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunki ja yhdessä tekemämme työ tunnistetaan ja tunnustetaan laajalti – työ on myös nyt saadun ICLEI:n johtopaikan taustalla, sanoo Arve kaupungin tiedotteessa.

Vahvaa ilmastopolitiikkaa toteuttava Turku tähtää hiilineutraaliksi alueeksi vuoteen 2029 mennessä. Turun alueen kasvihuonekaasupäästöt on jo puolitettu vuoden 1990 tasosta. Samaan aikaan alueen talous on kasvanut ja uudet vähähiiliset ratkaisut sekä kiertotalous ovat tuottaneet uutta osaamista, kilpailukykyä ja työtä.

Turku on tänä ja viime vuonna saavuttanut parhaiden ilmastokaupunkien korkeimman ”Leadership” A-luokituksen maailmanlaajuisessa, CDP-organisaation tekemässä arvioinnissa. Euroopan Komissio arvioi ja palkitsi Turun Euroopan parhaana keskikokoisena ilmastokaupunkina vuonna 2020. Lisäksi Turku toteutti tänä vuonna ensimmäisten kaupunkien joukossa maailmassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kaupunkitasoisen arvioinnin. Turun kaupungin toimintaa tarkasteltiin kaikkien YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen osalta.

– Kaupunkialueilla ratkaistaan ilmastonmuutoksen torjunnan onnistuminen, ja kaupunkien on järkevää tehdä ratkaisuja yhdessä. Kaupungit ovat ketteriä toimijoita, jotka haastavat myös valtioita onnistumaan entistä paremmin. Olemme olleet yhteistyön rakentamisessa aktiivisia, ja Turun kansainvälinen rooli tulee jatkossa vain vahvistumaan, Minna Arve sanoo.

ICLEI kannustaa jäsenkaupunkejaan asettamaan ja toteuttamaan vahvoja ilmastotavoitteita, varautumaan ilmastonmuutokseen ja kehittämään kiertotaloutta sekä luontopohjaisia ratkaisuja niin, että kehitys on myös sosiaalisesti tasapainoista. Turku uskoo hyötyvänsä yhteistyöstä ICLEI:n kanssa erityisesti ilmastosuunnitelmansa toteuttamisessa ja kiertotalouden kehittämisessä.

– Turun Ilmastosuunnitelma 2029 sisältää sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että varautumisen. Kiertotalous on keino vahvistaa vähähiilistä liiketoimintaa ja kestävää taloutta. Teemme parhaillaan ICLEI:n ja Sitran sekä alueemme toimijoiden kanssa yhdessä kiertotalouden tiekarttaa. ICLEI on välittänyt käyttöömme kiertotalouden esimerkkejä ja oppeja erityisesti Itä-Aasian kaupungeista sekä globaaleista asiantuntijaverkostoista, kertoo Turun va. ilmastojohtaja Risto Veivo.