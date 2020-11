Laitilassa on murtauduttu sunnuntain ja tiistain välisenä aikana Sillantaantiellä sijaitsevan omakotitalon pihapiirissä olevaan aittarakennukseen. Poliisin mukaan aitasta on viety muun muassa moottorisaha, lehtipuhallin ja raivaussaha. Lisäksi pihapuusta on myös viety valosarja.

Lisäksi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä on anastettu tieliikennemönkijä Uudessakaupungissa. Mönkijän rekisterinumero on WY-974.