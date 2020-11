Mitä ajatuksia lämmin syksy on herättänyt sinussa?

"Isoimmat ajatukset liittyvät ilmastonmuutokseen ja siihen mitä siitä seuraa, ja tulevaisuuteen. Toivon, että tulisi luminen talvi. Lumi tuo valoa ja mahdollistaa talviaktiviteetteja."

Heini Lehtinen

Turku

Teea Jokihaara

"Tietty hiukan pelottaa. Ilmastonmuutosta ei voi kieltää, se on täällä. On mielenkiintoista, että on marraskuu ja näin lämmin sää. Olin juuri koiran kanssa lyhyellä lenkillä shortseihin pukeutuneena. Se kertoo kyllä jostain."

Anni Vinkki

Turku

Teea Jokihaara

"Huolestumista ilmastonmuutoksesta, kun ei tule talvea. Talvea odotellessa. Olimme juuri Ruissalossa kävelemässä, ja ruoho oli ihan vihreää."

Kari Lehtismäki

Turku

Teea Jokihaara

"Toivoisin lunta tähän aikaan vuodesta, se olisi normaalimpaa. Se on plussaa, että liikkuminen on helpompaa ja turvallista, kun ei ole liukasta."

Kirsti Lehtismäki

Turku