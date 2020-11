Koronatartuntoja useissa Turun kouluissa ja Liedossa päiväkodissa

Turun ruotsinkielisessä yläkoulussa S:t Olofsskolanissa, ruotsinkielisessä alakoulussa Cygnaeuksessa sekä Luostarivuoden lyseossa on todettu koronatartunta sekä useita altistumisia.

Tartunnan vuoksi Luostarivuoren Lyseon lukion kaikki opiskelijat siirrettiin etäopetukseen maanantaiksi ja tiistaiksi.

Cygnaeuksen koulussa etäopetukseen siirtyi 14 kuudennen luokan oppilasta. Etäopetus jatkuu kuluvan viikon, ja oppilaat palaavat lähiopetukseen maanantaina 30. marraskuuta. Muut luokat jatkavat lähiopetuksessa lukujärjestyksen mukaisesti molemmissa koulun yksiköissä, Cygnaeuksessa ja Braheskolanissa.

S:t Olofsskolanissa etäopetukseen siirtyi 60 seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilasta. Etäopetus jatkuu kuluvan viikon. Muut luokat jatkavat lähiopetuksessa lukujärjestyksen mukaisesti.

Luostarivuoren lyseon mahdolliset altistumiset ovat tapahtuneet viime viikolla. Keskiviikkona lukiossa alkaa arviointiviikko, jonka aikana muut kuin altistuneet opiskelijat saavat tulla tekemään kokeita, mikäli ovat oireettomia ja käyttävät maskia. Kokeita pyritään myös järjestämään etänä tai myöhempänä ajankohtana niille, joiden epäillään altistuneen koronavirukselle.

Liedossa on todettu koronatartunta Tarvasjoella Poutapilven päiväkodissa yhdessä ryhmässä, joka on ollut päiväkodissa viime viikon keskiviikkona ja torstaina. Kunta tiedottaa, että perheet ja työntekijät on viikonlopun aikana tavoitettu. Altistuneet lapset ja työntekijät on asetettu karanteeniin.

