Sivullisen video näyttää, miten Grace on käytännössä rannassa kiinni

Sweden Ship -niminen Youtube-tili julkaisi lauantaina iltapäivällä livevideon Viking Gracen haveripaikalta.

Video on katsottavissa myös täällä.

Videolla näkyy, miten risteilyalus on ajautunut käytännössä kiinni metsäiseen rantaan. Videon perusteella merellä puhaltavat myös melkoiset puhurit. Myrskytuuli nostaa pärskeitä ilmaan. Merivartioston alus on päivystämässä Gracen vierellä. Tosin videon perusteella näyttää siltä, että laiva on perin tukevasti kiinni.