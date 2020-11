Turkulaisen kultaseppämestarin Kultasiipi on ehdolla vuoden koruksi

Vuoden koru -kilpailussa tuodaan esille suomalaista korumuotoilua ja alan osaamista. Mukana kilpailussa on myös turkulaisväriä. Kultaseppämestari Petri Holmberg on finaalissa Kultasiipi-nimisellä korusarjalla. Muotonsa Kultasiipi on saanut perhosen siivestä. Yhteensä finalisteja on kymmenen.

Nyt kolmatta kertaa järjestettävän kilpailun ehdokastöitä haettiin avoimella haulla, ja finalistit valitsi ehdokkaiden joukosta esiraati. Voittaja valitaan yleisöäänestyksen perusteella.

Äänestää voi verkossa.

Petri Holmberg: Kultasiipi.

Kilpailussa etsitään Suomessa valmistettua korusarjaa, joka puhuttelee taidokkaalla muotokielellään ja tekee säväyksen tunnistettavalla, omanlaisella, muotoilullaan.

Kilpailun kymmenen finalistityötä ovat nähtävissä myös Espoossa näyttelykeskus WeeGeessä Suomen kellomuseon uudessa Vuoden koru -näyttelyssä. Näyttelyyn voi tutustua ensi vuoden tammikuun loppuun asti. Voittaja julkistetaan 6.–7. helmikuuta pidettävillä Tampereen häämessuilla.