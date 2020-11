Turun sisääntuloväylillä on täydennetty tievalaistusta. Uutta valaistusta on rakennettu ysitielle välille Moisio ja maantie 204 sekä Kustavintielle välille Somersoja ja Mietoinen. Toukokuussa aloitettu urakka on nyt lähes valmis.

Kustavintien valaistus toimii jo, mutta viimeistelytöitä jatketaan vielä kuun loppuun asti. Lisäksi ysitien valaistuksesta Turku Energian verkossa olevat uudet tievalaistuskeskukset Moisiossa ja Jäkärlässä ovat jo toiminnassa, mutta Rauhankylän eritasoliittymässä oleva tievalaistuskeskus odottaa yhä sähkön kytkemistä. Ely-keskus ja hankkeen urakoitsija eivät ole saaneet jakeluverkonhaltijalta Carunalta vielä vahvistusta, milloin sähköliittymä kytketään. Valaistus sytytetään heti, kun vain sähköliittymä kytketään.

Kustavintiellä tievalaistus on toteutettu puupylväillä, ilmajohdolla ja led-valaisimilla. Valaistusta on rakennettu yhteensä arviolta 14 kilometrin matkalle, ja pylväät on asennettu noin kahden metrin päähän päällysteen reunasta tien luiskaan. Hankkeen yhteydessä Kustavintiellä on uusittu nykyiset suurpainenatrium-valaisimet led-valaisimiksi kasitien ja Mietoisten välillä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ysitien tievalaistus on toteutettu moottoritien välikaistalle metallipylväillä, maakaapelilla ja led-valaisimilla. Tievalaistusta on rakennettu yhteensä runsaan kymmenen kilometrin matkalle välille lentokentän eritasoliittymä ja Liedon eritasoliittymä sekä moottoritien rampeille.

Urakan aikataulun mukaan hankkeen pitäisi valmistua kokonaisuudessaan marraskuun loppuun mennessä, mutta tällä hetkellä ei ole varmuutta, saadaanko koko tievalaistus käyttöön aikataulun puitteissa.