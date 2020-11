Koronavirustartunta Karin koulussa Raumalla

Karin koulussa Raumalla on todettu koronavirustartunta. Koulun oppilas on sairastunut lauantaina 14. marraskuuta lieväoireiseen koronavirusinfektioon. Diagnoosivahvistus tartunnasta saatiin torstaina 19. marraskuuta. Tartunta on peräisin perhepiiristä, ja oppilas on osallistunut kouluopetukseen vielä tällä viikolla.

Altistuneita ovat oppilaan luokan 18 oppilasta ja kolme henkilökuntaan kuuluvaa. Altistuneiden karanteeni kestää 28. marraskuuta saakka. Koulu järjestää karanteeniin määrätyille oppilaille etäopetuksen huomisesta alkaen. Koulun muiden oppilaiden ja henkilökunnan osalta koulutyö jatkuu normaalisti.

Asiasta on jo tiedotettu perheitä Wilma-viestillä. Lisäksi Rauman terveyspalvelujen tartuntatautiviranomaiset ottavat yhteyttä altistuneiden vanhempiin.

Karanteeni ei koske altistuneen perheenjäseniä. Jos kuitenkin karanteeniin määrätty sairastuu, hänet on vietävä testiin ja tällöin perheenjäsenten tulee odottaa kotona testivastausta.