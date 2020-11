Varsinais-Suomen alueella satoja asiakkaita ilman sähköä – tuulen ennustetaan heikkenevän alkuillasta

Varsinais-Suomen alueella on tällä hetkellä lähes 400 sähköyhtiöiden asiakasta vailla sähköä. Enimmillään viimeksi kuluneen 24 tunnin aikana maakunnassa on ollut ilman sähköä yli 1500 asiakasta.

Esimerkiksi Turussa on aamulla ilman sähköä 85 asiakasta, kun enimmillään 24 tunnin aikana sähköttä on ollut yli 500 asiakasta. Salossa aamun luku on 74 ja suurimmillaan yli 600 sähkötöntä asiakasta viimeksi kuluneiden 24 tunnin aikana.

Voimakas matalapainerintama kulkee Suomen yli itään torstaina aiheuttaen runsaita sateita ja voimakasta lounaistuulta, kertoo Ilmatieteen laitos.

Tuuli voimistuu aamusta alkaen maan etelä- ja keskiosassa. Puuskatuuli on yleisesti kovimmillaan 17–20 metriä sekunnissa, mutta saattaa voimistua läntisimmissä maakunnissa jopa 20–25 metriin sekunnissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ilmatieteen laitoksen mukaan tuulisin jakso alkaa puolenpäivän aikaan Satakunnan ja Pohjanmaan rannikolla. Tästä voimakkaimmat tuulet liikkuvat päivän aikana Keski-Suomen maakunnan kautta Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen.

Kovimmista tuulista voi aiheutua tuulivahinkoja.

– Etenkin lännessä sähkökatkokset voivat olla pitkäkestoisempia, kertoo meteorologi Pauli Jokinen Ilmatieteen laitoksen tiedotteessa.

Ilmatieteen laitos ennustaa, että tuuli heikkenee Varsinais-Suomen alueella myöhään iltapäivällä.

Pohjoisessa sateet tulevat lumena. Ilmatieteen laitos ennustaa ajokelistä paikoin jopa erittäin huonoa.

– Märkää lunta voi kertyä torstaina kapealle vyöhykkeelle Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Lapin rajalle 10–20 senttimetriä. Ajokeli muuttuu lumisateen myötä pohjoisessa paikoin jopa erittäin huonoksi, ja puihin tarttuva tykkylumi voi aiheuttaa myös sähkökatkoksia, Ilmatieteen laitos kertoo.

Matalapaineen jälkimainingeissa sää kylmenee nopeasti. Sateet saattavatkin muuttua lumisiksi myös maan etelä- ja keskiosassa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan perjantaiaamuun mennessä lunta voi kertyä eteläänkin paikoin muutamia senttimetrejä, Pirkanmaalta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella mahdollisesti yli viisi senttimetriä.

Huonontunut ajokeli kannattaakin ottaa huomioon perjantain aamuliikenteessä.