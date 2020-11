Pöytyän tappo eteni syyteharkintaan – epäilty kertoi tekoa edeltäneestä riidasta

Poliisi tiedotti jo aiemmin, että Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi Sini Ruohosen taposta epäillyn miehen. Henkirikos sattui Pöytyällä 25. syyskuuta.

Asian esitutkinta on nyt valmistunut ja siirretty syyteharkintaan. Epäilty on ollut esitutkinnassa poliisin mukaan yhteistyökykyinen ja myöntänyt aiheuttaneensa Ruohosen kuoleman. Lisäksi epäilty on selvittänyt omalta osaltaan teon motiivia ja henkirikosta edeltäviä tapahtumia. Tekoa on edeltänyt uhrin ja epäillyn välinen riita. Epäilty on kuvannut poliisille suhteensa uhriin olleen hyvä, mutta on kokenut kuitenkin heidän välillään olleen jonkun verran riitoja.

Poliisin mukaan epäilty oli kuljettanut uhrin pois tekopaikalta ja kätkenyt maastoon. Maastosta uhri löytyi epäillyn avustuksella. Epäilty pysyy edelleen vangittuna.