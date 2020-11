Satakunnan koronatilanne huonontunut etenkin Porissa: Joukkoaltistuksia lukuisissa paikoissa

Koronavirustilanne Satakunnassa on huonontunut . Satakunnassa on todettu nyt yhteensä 167 koronavirustapausta. Ilmaantuvuus on edelleen Suomen matalimpia, mutta on nousussa. Myös joukkoaltistumiset ovat lisääntyneet.

Raumalla todettiin tiistaina vain yksi uusi tapaus ja tilanne on rauhallinen. Sen sijaan Porissa todettiin uusia tapauksia maanantaina viisi ja tiistaina kolme.

Joukkoaltistukset ajoittuvat viime viikon lopulle. Altistumisia on voinut tapahtua perjantaina 13.11. klo 21 jälkeen Häijään Tanssikrouvissa, lauantaina 14.11. klo 20–24 Harjavallassa Viihteen Valtatie V2 tanssilavalla, torstaina 12.11. klo 17.20–19.20 ja sunnuntaina 15.11. klo 10.20–11.45 Kuntokeskus Liiku LänsiPorissa sekä Porin uimahallissa lauantaina 14.11. klo 15.20–17.30.

Paikoissa kyseisenä ajankohtana asioineiden tulee tarkkailla oireitaan ja vähäisienkin koronavirusinfektioon viittaavien oireiden ilmaantuessa hakeutua testiin omaan terveyskeskukseensa. Lähikontakteiksi tunnistetut on asetettu karanteeniin.

Kahdella Länsi-Suomen Osuuspankin työntekijällä Porissa todettiin tiistaina koronaviruksen aiheuttama infektio. Molempien oireet ovat alkaneet viikonloppuna. Altistuneina on kaikkiaan 17 pankin henkilöstöön kuuluvaa.

Pankin asiakkaat eivät ole tapauksiin liittyen altistuneet tartunnalle, sillä tartunnan saaneet eivät tartuttavuusaikanaan ole olleet asiakaspalvelutehtävissä. Tartunnoilla on todennäköisesti yhteinen lähde. Länsi-Suomen Osuuspankin Bepopin konttori ja kassapalvelut pidetään suljettuna 18. –19.11.

Maanantaina kerrottiin, että 20 palvelukoti Jokihelmen henkilökunnan jäsentä oli altistunut koronavirukselle.

Satakunnan sairaanhoitopiirin infektioyksikkö korostaa, että varotoimia on syytä tehostaa. Hyvästä käsihygieniasta huolehtimisen ja turvavälien pitämisen lisäksi on syytä käyttää kasvomaskia, jos etäisyyksiä ei voida pitää. Julkisissa sisätiloissa kannattaa kasvomaski ottaa viimeistään nyt laajaan käyttöön Satakunnassa.

Toistaiseksi Satakunnassa epidemiologisen tilanteen on todettu olevan vielä perustasolla ja Raumalla kiihtymisvaiheessa, mutta perjantain alueellisessa tartuntatautien torjunnan työryhmässä valmiustasoa todennäköisesti nostetaan.