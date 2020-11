Kehätiellä haittaa liikenneonnettomuudesta

Turun kehätiellä tapahtunut onnettomuus haittaa liikennettä. Tarkempi paikka on Kaarinan Ravattulan ja Liedon Tuulissuon välilä. Pelastus- ja raivaustöiden vuoksi yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on liikenteenohjaus.