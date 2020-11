Häpeilemätöntä komiikkaa – Johanna Tohni puhuu lavalla asioista, joista moni vaikenee

Stand up -koomikko Johanna Tohni, 43, on aina rakastanut teatteria. Erityisesti improvisaatio vei hänet mennessään. Stand up -koomikkoa hänestä ei missään nimessä pitänyt tulla.

– Aloitin teatterin parissa reilut 20 vuotta sitten. Vuonna 2009 opiskelin improa Kanadassa ja ystävystyin australialaisen stand up -koomikon kanssa. En ollut aiemmin oikeastaan edes kuullut stand upista. Tuohon aikaan Suomessa ei ollut montaa naiskoomikkoa, enkä kokenut stand upia olenkaan omaksi jutukseni, mutta ajatus jäi kytemään, Tohni kertoo.

Seuraavana vuonna Tohni päätti ilmoittautua Pirjo Heikkilän stand up -kurssille.

– Ajattelin, että siitä voisi olla jotakin hyötyä, mutta edelleen olin tiukasti sitä mieltä, ettei minusta ole stand up -koomikoksi. Kurssiin kuitenkin kuului keikka ja se meni minulla jollakin adrenaliinipiikillä aivan loistavasti ja yleisö nauroi, Tohni sanoo.

Vaikka ensimmäinen stand up -kokemus olikin hyvä, teki Tohni seuraavien vuosien aikana vain muutaman keikan. Hän valmistui filosofian maisteriksi pääaineenaan teatterin ja draaman tutkimus ja työskenteli improvisaationäyttelijänä ja -kouluttajana ja ohjasi harrastajateattereissa.

– Vuonna 2012 päätin kokeilla stand upia uudelleen ja sillä tiellä ollaan. Nyt keikkoja on takana yli 600. Tämä on raskasta duunia ja raakaa peliä. Keikan voi mokata heti ensimmäisillä lauseilla ja sitten peli on menetetty. Koko ajan pitää keskittyä, lipsua ei voi. Vaikka stand up on raskasta, on se myös maailman hienointa, Tohni toteaa.

Hän oli mukana Ylen Naurun Tasapaino – stand up -kilpailussa vuonna 2013 ja viime vuosina Tohni on nähty Nelosen Stand Up -televisio-ohjelmassa.

– Jos tällä alalla haluaa menestyä, on saatava nimeä. Uusia juttuja pitää kirjoittaa jatkuvasti ja uudistua.

Johanna Tohni kertoo, että lavalla kuultavat jutut ovat saaneet inspiraation hänen omasta elämästään. Hän kuvailee tyylinsä olevan suorapuheinen ja välillä härskikin.

– Jutut ovat henkilökohtaisia ja materiaalia syntyy omasta elämästä. Kerron juttuja teini-ikäisistä lapsistani, puhun ikääntymisen raadollisuudesta ja seksielämästä. Asiat, jotka eivät puhuttele minua, eivät naurata yleisöäkään. Omalle tyylilleen on oltava rehellinen, Tohni sanoo.

Hän puhuu lavalla asioista, jotka saavat yleisön toisinaan hätkähtämään.

– Puhun vaihdevuosista ja sterilisaatiosta. Joskus huomaan yleisössä olevan ihmisiä, jotka säikähtävät ja pohtivat, että eihän tuosta voi puhua. Ja minä mietin, että juuri tästä todellakin pitää puhua, eikä vaieta. 43-vuotiaalla voi olla vaihdevuosioireita ja ne ovat syvältä, Tohni naurahtaa.

Hän kertoo keskustelevansa aina ensin lastensa kanssa, jos aikoo puhua lavalla jotakin heihin liittyvää.

– Vaikka kaikki tietävät, että jutut ovat liioiteltuja, koen tärkeäksi keskustella lasteni kanssa aina ensin. Keikkojani voi käydä katsomassa, vaikka heidän opettajansa ja lasten kaverit voivat nähdä netistä pätkiä keikoista.

Stand up -komiikan lisäksi Tohni on innostunut käsikirjoittamisesta. Hän on käsikirjoittanut yhdessä puolisonsa, stand up -koomikko Riku Suokkaan kanssa Mars vs. Venus? -esityksen, joka saa jatko-osan ensi vuonna. Hän on myös käsikirjoittanut parhaillaan pyörivän Pop Fiction -esityksen.

– Teatteri on suuri rakkauteni ja se on kulkenut rinnalla kaikki nämä vuodet. Olin 2016 Chicagossa komedian käsikirjoittamisen kurssilla ja siitä eteenpäin käsikirjoittaminen on vetänyt puoleensa entistä enemmän, Tohni kertoo.

Korona on vaikuttanut Tohnin, kuten muidenkin esiintyvien taiteilijoiden elämään. Muun muassa Pop Fictionin marraskuinen esitys Turussa peruuntui.

– Onhan korona näkynyt keikkakalenterissa hurjasti. Olen yksi onnekkaista, sillä Tampereen Työväen Teatterin kaikki syksyn 20 keikkaa on toteutettu. Eroaa tämä silti paljon normaalista vuosista, jolloin tähän aikaan on valtavasti pikkujoulukeikkoja. On stressaavaa, kun ei tiedä, mitä tapahtuu. Mutta jokainen keikka on riemuvoitto. Keikoilla on normaalia vähemmän ihmisiä, mutta he ovat niin fiiliksellä mukana nauttimassa, Tohni iloitsee.

Korona on tuonut mukanaan myös hyvää.

– Olen nauttinut vapaista viikonlopuista perheen kanssa. Normaalisti olen viikonloppuisin keikoilla ympäri Suomea.

Tohni kertoo, että hänellä on lämmin suhde Turkuun ja hän odottelee jo innolla, milloin seuraavaksi pääsee esiintymään kaupungissa.

– Turusta on todella hyviä keikkamuistoja. Esimerkiksi Turun stand up -festivaali on mahtava. Muistelen kaupunkia muutenkin lämmöllä, sillä entinen poikaystäväni ja lasteni isä asui Turussa ja siellä on tullut rakastuneena käveltyä pitkin katuja, Johanna Tohni hymyilee.