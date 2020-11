Varsinais-Suomessa käynnistyy kampanja nuorten koronatartuntojen hillitsemiseksi – lokakuun tartunnoista puolet alle 30-vuotiailla

Aihetunnisteella #TestAndChill nimetty kampanja herättelee Varsinais-Suomen nuoria koronan hillitsemisemistoimiin. Tänään käynnistyvä kampanja muistuttaa siitä, että lievissäkin koronaan viittaavissa oireissa on jäätävä kotiin. Kampanja innostaa myös hakeutumaan koronatestiin.

Koronavirus leviää nyt nopeasti ennen kaikkea nuorten keskuudessa. Varsinais-Suomessa noin puolet lokakuun tartunnoista todettiin alle 30-vuotiailla. Suurimman koronatartunnan saaneiden ja altistuneiden ryhmän muodostavat tällä hetkellä perhe- ja lähipiiritapaukset sekä niistä seuranneet jatkotartunnat muun muassa kouluissa ja oppilaitoksissa.

Maakunnan koronavirustapaukset keskittyvät erityisesti Turkuun, Saloon ja Raisioon. Koronapandemiaryhmä on havainnut, että koronatesteihin ei enää hakeuduta yhtä herkästi kuin alkusyksyllä.

Kampanjan tarkoituksena on herätellä nuoria näinä poikkeuksellisina aikoina. Kampanjan viesti on, että pienissäkin flunssaoireissa on erittäin tärkeätä pysyä kotona ja hakeutua koronatestiin. Nuoria lähestytään tunteiden ja mielikuvien keinoin.

– Olemme havainneet koronaväsymystä. Kampanjalla haluamme haastaa nuoret ja nuoret aikuiset tsemppaamaan nyt, jotta ensi vuonna hiihtolomat, vappu, festarit, turnaukset, lakkiaiset, fuksiaiset ja kaikki muut yhteiset kokoontumiset voitaisiin taas järjestää tavalliseen tapaan, sairaanhoitopiirin viestintäjohtaja Maria Roos kertoo.

Sairaanhoitopiiri haluaa herätellä nuoret ymmärtämään, että aivan jokaisen arkiset valinnat ovat merkityksellisiä koronapandemian leviämisen ehkäisemisessä.