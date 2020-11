Säännöllinen murhenäytelmä

Eivät kaikki kaarinalaiset maksa.

vain ne käytännössä maksavat jotka saavat palkkansa ja niin, että se palkka on vähintään 40000€/v

Tulonsiirtojen saajat ja ne jotka saavat palkkansa verorahoista ja lyhentävät siitä hiukan takaisin, eivät ole oikeita maksajia.



Kaiken aikaa lisääntyy niiden osuus jotka eivät maksa, eivät edes YLE-veroa eikä pienistä tuloista mene veroa yhtään.

SE porukka joka maksaa, pienenee vuosittain ja tilanne siksi jatkaa kiristymistään aina vaan.



Voidaan ajatella kuntaa suuremminkin:

Suomi keräsi vuonna 2007 kaikkia veroja 73 miljardia. Nyt Suomi kerää 101 miljardia ja julkisen sektorin palkkasumma on paisunut koko euroalueen nopeimmin. Mitä enemmän veroja kerätään, sen pahemmin julkinen sektori Suomessa aina paisuu ja tuhlaa rahojasi kaikenlaiseen järjettömyyteen. Valtavasti suuremmasta käytetystä rahamäärästä huolimatta ne tärkeät kansalaisille tarjotut julkiset palvelut heikkenevät koko ajan ja palvelumaksut kasvavat.

Miksikö? Siksi, että Suomi on turhien virastojen, virkaloisten ja tyhjäntutkijoiden luvattu maa. Meillä ei ole varaa postiin ja poliisiin, koska poliittinen pudokkuus pitää sijoittaa lukuisiin kalliisiin ja turhiin suojatyöpaikkoihin ja heille pitää jatkuvasti uusilla säädöksillä keksiä tekemistä.

Verot voivat vain kiristyä ja julkisen sektorin menot kasvaa. Niin kauan, kunnes ulkopuolinen taho tulee ja viheltää pelin poikki. Sen jälkeen alkavat OIKEAT leikkaukset.

