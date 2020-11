Turun yliopisto ja Åbo Akademi saivat immuunijärjestelmän ja lääkekehityksen tutkimushankkeelle 5,6 miljoonaa Suomen Akatemialta

Turun yliopiston tutkimushanke Innovation Ecosystem Based on the Immune System (Inflames) on saanut mittavan rahoituksen. Hanke on saanut Suomen Akatemian lippulaivaohjelmasta 5,6 miljoonan euron rahoituksen vuosille 2020–2023. Ohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Inflames on Turun yliopiston toinen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja varsinaiseen lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Hanke edistää myös diagnostiikkaa, jotta kullekin potilaalle voitaisiin räätälöidä sopivat täsmähoidot.

Hanketta johtaa Turun yliopiston professori, akateemikko Sirpa Jalkanen, palkittu immunologian tutkija ja lääkealan yritysyhteistyön asiantuntija. Sen toteuttavat Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Turun yliopiston osuus rahoituksesta on 4,7 miljoonaa euroa ja Åbo Akademin 950 000 euroa. Lisäksi Akatemia on varautunut rahoittamaan lippulaivoja tulevina vuosina yhteensä 20 miljoonalla eurolla.

– Normaalisti toimiva immuunipuolustus on elintärkeä terveydelle. Jos immuunijärjestelmä toimii liian aktiivisesti, saamme reuman, MS-taudin tai diabeteksen kaltaisia autoimmuunitauteja. Mikäli järjestelmän toiminta on heikentynyt, voimme sairastua syöpään tai vakaviin bakteeri- ja virustulehduksiin. Immuunijärjestelmää muokkaavat lääkehoidot ovat tehokkaita monissa sairauksissa, mutta ne toimivat kuitenkin vain pienelle osalle potilaista. Sen vuoksi on tärkeää tunnistaa uusia lääkekehityskohteita äkillisten ja pitkäaikaisten tulehdustautien hoitoon, Jalkanen sanoo tiedotteessa.

Tutkimusalue on sekä Turun yliopiston että Åbo Akademin vahvuus, ja sillä toimii yli 300 tutkijaa.

– Inflames-lippulaiva toimii keihäänkärkenä Turun alueen vahvalle korkeakoulujen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Turku Science Parkin ja yritysten kokonaisuudelle. Lippulaiva edistää uusien avauksien kautta myös yliopistojen ja liike-elämän yhteistyötä, luo uutta yrittäjyyttä ja parantaa laboratorioissa tehtyjen keksintöjen kaupallista jalostamista. Suunniteltu kansallinen Lääkekehityskeskus tulee olemaan Inflames-lippulaivan tärkeä kumppani, Turun yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Kalle-Antti Suominen sanoo.