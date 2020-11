Lounaspaikka: Momotoko toi suositut japanilaiset ramenit Turkuun

Anu Välilä

Turun keskustaan, Yliopistonkadun varrelle lokakuussa avautunut Momotoko on osa Pohjoismaiden suurinta ramen-ravintolaketjua. Momotoko-ravintoloita on Suomessa yhteensä jo yhdeksän.

Ensimmäinen Momotoko perustettiin Helsingin Yliopistonkadulle vuonna 2015. Suurin osa ketjun ravintoloista sijaitsee pääkaupunkiseudulla, mutta ravintolaketjun omistajan Menkki Kamin mukaan tarkoitus on laajentaa vauhdilla Suomessa, ja lähteä myöhemmin mahdollisesti myös ulkomaille.

– Turku on ollut mielessämme jo ensimmäisestä vuodesta lähtien. Halusimme kuitenkin saada systeemimme toimivaksi ennen kuin uskalsimme lähteä kotikentän ulkopuolelle.

Koronaepidema on tuonut haasteita ravintola-alalle, mutta Kam uskoo ajankohdan olleen kuitenkin oikea laajentamiselle.

– Tällaisina aikoina ihmiset kaipaavat jotain uutta. Tämä oli oikea aika laajentaa Turkuun, ja jo parin viikon kokemuksella voimme sanoa, että ihmiset ovat ottaneet Momotokon hyvin vastaan, Kam sanoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Riitta Salmi Momotokossa on tarjolla kymmenen erilaista ramen-annosta.

Momotoko tunnetaan maukkaista ramen-keitoistaan, jotka ovat nousseet Suomessakin muutaman viime vuoden aikana varsinaisiksi trendiruoiksi. Vielä löytyy kuitenkin monia, joille ramen on täysin uusi tuttavuus. Mitä se siis on?

– Ramen-keitto on japanilainen arkiruoka, joka koostuu pitkään haudutetusta keitosta, nuudeleista sekä erilaisista lisukkeista, kuten lihasta, mausteista ja vihanneksista. Monille sushi on varmasti tunnetuin japanilainen ruoka, mutta todellisuudessa juuri ramen on suosituinta ruokaa Japanissa, Kam kertoo.

Kamin mukaan ramen-keiton valmistaminen perustuu kärsivällisyyteen. Keittopohja ja nuudelit valmistetaan alusta asti itse. Pelkästään liemen hauduttaminen kestää yli kymmenen tuntia.

– Ramen-keiton parhaita puolia on ehdottomasti tuoreus. Ramen on lämmintä ja ennen kaikkea sydämellistä ruokaa, joka on toiminut Suomessa hyvin.

Riitta Salmi Momotokon listalta löytyy myös baoja eli täytettyjä höyrysämpylöitä.

Ramenin lisäksi Momotokon listalta löytyy muita japanilaisia ruokia, kuten donbuririisikulhoja, baoja ja dumplingseja.

– Suosituin annos on Original Tonkotsu Ramen, jossa on täytteenä uuniporsaankylkeä. Siitä ja paistettua kanan reisipalaa sisältävästä Shoyu Ramenista kannattaa aloittaa, jos ei ole ennen maistanut ramenia. Ne ovat helposti syötäviä eivätkä ole tulisia.

"Tällaisina aikoina ihmiset kaipaavat jotain uutta. Tämä oli oikea aika laajentaa Turkuun."

Riitta Salmi Yksi uutuuksista on makealla kimchi-kastikkeella maustettu Gangnam style wings -annos.

Lounaslistalta löytyy päivittäin neljä erilaista vaihtoehtoa. Useimmiten kolme ramenia ja yksi donbuririisiannos. Tarjolla on aina myös yksi kasvisvaihtoehto, joka on saatavana myös vegaanisena. Annokset on saatavilla myös gluteenittomalla nuudelilla. Parillisten ja parittomien viikkojen lounaslistat on nähtävillä ravintolan nettisivuilla.

Testipäivänä tarjolla oli kolme erilaista ramenia: kaksi lihavaihtoehtoa ja yksi kasvisramen. Lisäksi lounaslistalla oli teriyakikanadonburi.

Saimme lounasseuralaisen kanssa maisteltavaksi ravintolan suosikkeja ja uutuuksia. Jaoimme kolme pientä suolaista annosta, joista etenkin kana-vihannestäytteiset dumplingsit ja makealla kimchi-kastikkeella kuorrutetut Gangnam style wingsit veivät kielen mennessään. Original bao eli uuniporsaankyljellä, salaatilla, kurkulla, rucolalla, kevätsipulilla ja pähkinöillä täytetty höyrysämpylä oli kolmikon miedoin vaihtoehto. Jaettavat annokset ovat kiva tapa päästä maistelemaan eri vaihtoehtoja ja kokeilla uutuuksia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Uutuusrameneista valitsin maisteltavaksi Shoyu Chicken Katsu Ramenin, joka sisältää liemen, nuudelia, paneroitua kanan rintafilettä, soijamarinoitua kananmunaa, merilevää, sokeriherneitä, maissia ja kevätsipulia. Seuralainen maistoi kahta erilaista, uuniporsaankylkeä ja marinoitua tofua sisältävää ramenia.

Keitot olivat todella kookkaita ja runsaita, joten niillä lähtee varmasti isompikin lounasnälkä. Toisaalta keitot ovat sopivan kevyitä, joten niistä ei tule tunkkaista ja ähkyä oloa. Ramenin ehdoton helmi oli maistuva liemi. Ramen-ensikertalaisille vinkiksi, että lusikan ja syömäpuikkojen kaveriksi kannattaa pyytää haarukka, jos keiton syöminen tuntuu haastavalta.

Riitta Salmi Chicken Gyoza sisältää paistetulla kanalla ja kasviksilla täytettyjä dumplingseja ja seesami-etikkakastikkeen.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.