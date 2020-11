Partiolaisten uusi varapuheenjohtaja on Turun Metsänkävijöistä

Suomen Partiolaisten uutena varapuheenjohtajana aloittaa vuoden 2021 alussa turkulainen Stefan Stjärnstedt, 39, Turun Metsänkävijöistä sekä helsinkiläinen Inari Timonen-Nissi, 28, Pohjolan Pirteät ry / Lauttasaaren Luotsitytöt ry. Suomen Partiolaisten uusi puheenjohtaja on helsinkiläinen Siiri Somerkero, 28, Sotungin Tuliketut ry:stä.

Partiopiirien edustajat valitsivat kokouksessa myös partioneuvoston eli Suomen Partiolaisten valtuuston puheenjohtajan. Neuvostoa johtaa seuraavan kahden vuoden ajan hämeenlinnalainen Henna Heikkilä, 38, Liekkitytöt ry.

Varapuheenjohtajaksi valittu Stefan Stjärnstedt on lähtöisin Turun Metsänkävijöistä ja toiminut pitkään erilaisissa luottamustehtävissä myös partiopiirissä ja keskusjärjestössä, viimeksi Lounais-Suomen Partiopiirin piirinjohtajana. Stjärnstedt näkee, että partiolla on tässä ajassa tärkeä tehtävä tulevaisuusliikkeenä ja yhteiskunnallisena muutosvoimana.

– Olen todella innostunut saadessani edistää yhdessä koko partiokentän kanssa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tuoda aikuisille merkityksellisiä tilaisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä. Haluan olla kehittämässä sellaista kestävää liikettä, jossa nuorten on helppo olla ja kasvaa, Stjärnstedt kertoo tiedotteessa.

Stjärnstedtin mukaan partion tavoitteena pitää olla, että jokainen lapsi ja nuori pääsee mukaan partioon eri puolilla Suomea.

– Jos saisin määrätä, määräisin jokaiselle nuorelle sellaisen harrastuksen kuin partio on ollut minulle: rohkeasti elämänmakuisen, taatusti kasvattavan, täynnä iloa ja ystävyyttä. Partiossa me saamme olla oma itsemme, toimia ja kasvaa vastuuseen sekä oivaltaa, että meistä on mihin vain.

Suomen Partiolaisten jäsenkokous järjestetään digitaalisesti 14.-15.11.