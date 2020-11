Koronaepidemia kiihtyy Raumalla

Rauma on siirtynyt koronaepideamiassa kiihtymisvaiheeseen, tiedottaa Satakunnan sairaanhoitopiiri. Muualla Satakunnassa tautitilane on maltillinen.

Raumalla on kahden viikon aikana todettu kahdeksan tartuntaa. Kun otetaan huomioon kaupungin koko, määrä ylittää kiihtymisvaiheen rajan. Laskennallisesti tapauksia on Raumalla siis ollut yli 20 per 100 000 asukasta kahden viikon sisällä. Lukuja rumentavat pääasiassa telakalla todetut tartunnat.

Koko maakunnan tasolla neljässä tapauksessa viidestä tartunnan lähde pystytään edelleen jäljittämään. Sairaanhoitopiirin mukaan kahden viikon aikana on todettu seitsemän joukkoaltistumista. Nämä ovat kuitenkin aiheuttaneet verrattain vähän varsinaisia tartuntoja.