Raision lukiossa korona-altistus

Raision lukiossa on tapahtunut korona-altistuminen. Altistuminen on sattunut torstaina 5. marraskuuta. Raision kaupungin mukaan altistuneita on yhteensä 27.

Kyseistä opiskelijaryhmää on jo tiedotettu asiasta, ja altistuneet jäävät pois koulusta. Terveydenhoitoviranomaiset ottavat heihin tarkemmin yhteyttä jatkotoimiin liittyen.

Muiden osalta koulu jatkuu normaalisti.

Raision kaupunki haluaa muistuttaa samalla, että viranomaisten ohjeita turvaväleistä, käsihygieniasta ja maskien käytöstä tulee noudattaa.