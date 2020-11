Aavameri ja Herrankukkaro palkittiin Euroopan suurimmassa vastuullisen matkailun kilpailussa

Turun saaristossa toimivat Aavameri ja Herrankukkaro olivat voitokkaita Euroopan suurimmassa vastuullisen matkailun kilpailussa. Kansainvälisen Sustainable Tourism Award -kilpailun järjesti Baltic Sea Tourism Center.

Melonta- ja elämysyritys Aavameri ja matkailu-, kokous- ja virkistyskohde Herrankukkaro palkittiin kilpailussa vastuullisen matkailun ja kestävän kehityksen eteen tekemästään työstä. Sustainable Travel Finland -merkillä palkittujen saaristokohteiden vetoavulla Suomi oli kokonaisuudessaan kilpailun menestynein osallistujavaltio.

Herrankukkaro Herrankukkaro on matkailu-, kokous- ja virkistyskohde.

Voittajat valitsivat kansainvälinen asiantuntijapaneeli The Council of the Baltic Sea States jäsenvaltioista, Virosta, Suomesta, Saksasta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Ruotsista. Kilpailussa oli yhteensä kolme sarjaa eli kestävin matkailukohde, kestävin matkailupalvelu sekä kestävin matkailuyritys. Turun saaristoon kaksoisvoiton tuonneet Aavameri ja Herrankukkaro palkittiin matkailuyritysten sarjassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Kestävä kehitys on olennainen osa Itämeren alueen imagoa. Kestävä matkailu -palkinto tukee tätä ja auttaa meitä löytämään mielenkiintoisia uusia tuotteita ja palveluita, ja ennen kaikkea, auttaa matkailu- ja ravintola-alaa, joka kärsi eniten pandemian aikana, toteaa tiedotteessa Daria Akhutina, CBSS:n asiantuntija palkintojen valintalautakunnassa ja vanhempi neuvonantaja.

Samalla Aavameri ja Herrankukkaro olivat ainoat suomalaiset yritykset, jotka nousivat palkittujen joukkoon.

– On hienoa, että suomalaiset matkailuyritykset ovat rakentaneet toimintansa vastuulliseksi ja se on huomioitu nyt tuplavoittona. Nämä palkinnot menivät täysin oikeaan osoitteeseen ja varmasti kannustavat voittajia myös valitsemallaan tiellä, sanoo tuomaristossa toiminut Business Finlandin kehityspäällikkö Terhi Hook.

Kilpailun pääpalkinnon voittanut Aavameri järjestää opastettuja melontaretkiä ja -kursseja kotimaisille sekä kansainvälisille asiakkaille. Yritys toimii sekä Suomessa Saaristomerellä että monessa upeassa kohteessa ulkomailla, kuten Iso-Britanniansa, Norjassa ja länsi-Ruotsissa. Aavameri tarjoaa myös tarvittavat välineet ja asiantuntevan opastuksen, reittisuunnittelun ja huoltopalvelut retken ajaksi.

Herrankukkaro on puolestaan vanhan kalastajatilan ympärille rakentunut matkailu-, kokous- ja virkistyskohde. Enimmäkseen ryhmille ja yrityksille tarkoitettu kylämiljöö palvelee asiakkaita ympärivuotisesti. Yrityksen ruokatarjonta nojautuu paikallisiin lähiruokatuotteisiin saariston kalojen ollessa pääosassa.