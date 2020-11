Vanhan Suurtorin joulumarkkinoille lähes sata myyjää

Perinteiset Vanhan Suurtorin joulumarkkinat järjestetään tänäkin vuonna. Torimyyjät on nyt valittu, ja paikan päälle myyjiä paikan päälle on tulossa näillä näkymin lähes sata. Torilla nähdään niin käsityöläisiä kuin ruokamyyjiäkin.

Tapahtuma kestää tuttuun tapaan neljän adventtiviikonlopun verran. Ensimmäinen markkinapäivä on 28. marraskuuta.

Myyjät markkinoille valittiin tuoteraadituksen kautta.

– Syksyisin kokoontuva ja vuosittain vaihtuva tuoteraati arvioi myyjäehdokkaiden tuotteiden sopivuutta tapahtuman teemaan, mikä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi tuotteissa käytettyjen materiaalien luonnonmukaisuutta ja valmistuksessa käytettyjen perinteisten käsityötekniikoiden painottamista, toteaa tiedotteessa tapahtuman myyjävastaava Meri Vuohu.

Jouluisessa markkinatapahtumassa on otettu huomioon viranomaisten ohjeistukset tapahtumien järjestämiseen pandemiatilanteessa, ja käytössä on erityisjärjestelyt turvallisen markkinavierailun takaamiseksi. Kävijöitä varten on tehty ohjeistus, johon voi tutustua etukäteen tapahtuman verkkosivuilla. Lisäksi tapahtumassa ohjeistetaan kävijöitä myös paikan päällä muun muassa noudattamaan turvavälejä ja huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta. Viime vuonna markkinoilla vieraili neljänä viikonloppuna yhteensä arviolta 110 000 kävijää.

Vanhan Suurtorin Joulumarkkinat 28.‒29.11., 5.‒6.12., 12.‒13.12. ja 19.‒20.12.2020 kello 11–17. Tapahtuma on pääsymaksuton. Ohjelmallisen tapahtuman järjestää Turun Suurtorin keskiaika ry.