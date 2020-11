Ramppia vaille valmis – Toriparkin pitäisi avautua joulukuussa, mutta ajoramppi on vasta alkutekijöissään

Turun toriparkin ajoramppi Yliopistonkadulla näyttää marraskuun puolivälissä pahasti keskeneräiseltä. Aikataulun mukaan ramppia pitkin pitäisi joulukuussa päästä parkkiluolaan, jota on rakennettu Kauppatorin alle vuodesta 2018 lähtien.

Turun Toriparkki Oy:ssä uskotaan edelleen, että pysäköintilaitos aukeaa joulukuussa. Vielä ennen koronaa näytti siltä, että toriparkki saataisiin auki etuajassa.

– On se myönnettävä, että koronalla on ollut vaikutuksia myös tähän työmaahan. Se on vaikuttanut esimerkiksi joihinkin materiaalitoimituksiin, Turun Toriparkki Oy:n toimitusjohtaja Jari Pölönen kertoo.

Pölönen ei ole vielä valmis lyömään avajaispäivää lukkoon, mutta vakuuttaa, että aikataulu pitää. Aivan joulukuun alkuun parkkiluolaa ei kuitenkaan saada avattua.

Moni keskustan yrityksistä toivoo, että Toriparkki valmistuu ajallaan, sillä viime vuodet ovat olleet vaikeita. Tänä keväänä päälle lyötiin vielä maailmanlaajuinen pandemia.

– Onneksi on opittu käyttämään maskia ja asioimaan turvallisesti. Kaikki ihmiset eivät ole kaikonneet, mutta totta kai korona edelleen vaikuttaa, Turun Ydinkeskustayhdistyksen toiminnanjohtaja Heli Järvelä kertoo.

Toriparkin avajaiset toisivat positiivista loppuvärettä yrittäjien vaikeaan vuoteen ja sillä uskottaisiin olevan merkittävä vaikutus keskustan kauppojen joulumyyntiin.

– Virallisesti joulu alkaa lauantaina 28. marraskuuta Satumainen joulunavaus -tapahtumasta, vaikka joulumyynti alkaa jo vähän aiemmin. Toivomus tietenkin on, että toriparkin avajaisia vietettäisiin mieluummin joulukuun alkupäässä kuin loppupäässä, Järvelä sanoo.

Toriparkin työmaalla on kuitenkin vielä paljon tehtävää ennen kuin avajaisia voidaan juhlia. Tällä hetkellä Toriparkki Oy ja viranomaiset käyvät keskusteluja väliaikaisten kulkureittien toteutuksesta ja parkkihallin käyttöönotosta.

Väliaikaiset kulkureitit pitää rakentaa, koska Kauppatorin päälliset osat, kuten toripaviljongit valmistuvat parkkihallia myöhemmin. Toripaviljonkien odotetaan valmistuvan aikaisintaan keväällä ja torin pintarakenteiden ensi vuoden lopussa.

Toriparkkiin tulee kaikkiaan kolme väliaikaista kulkureittiä, jotka rakennetaan lähiviikkojen aikana.

– Suunnitelma on, että yksi kulkureitti tulee Aurakadulle, toinen Eerikinkadun ja Kauppiaskadun risteykseen ja kolmannesta pääsee väliaikaiselle torille, Pölönen kertoo.

Hänen mukaansa parkkihallin sisällä on jo pitkälti valmista ja rakennustyöt ovat nyt keskittyneet ajorampin kulmalle. Pölösen mukaan ajorampin rakennustyöt eivät viivästytä toriparkin avajaisia.

– Ajoramppi on suunnitellusti viimeinen rakennustekninen työvaihe. Kyllä sekin sieltä tulee, onhan tässäkin kuussa vielä hyvin päiviä jäljellä, Pölönen toteaa.

Järvelä sanoo, että toriparkkia hyödynnettäisiin laajasti keskusta-alueen joulumarkkinoinnissa.

– Se mainittaisiin jokaisessa somepäivityksessä ja ilmoituksessa. Voisimme toivottaa ihmiset tervetulleiksi keskustaan ja kertoa, että nyt on yli 600 parkkipaikkaa lisää aivan ytimessä. Se olisi huima etu, Järvelä sanoo.