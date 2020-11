Tiellä 180 on sattunut onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Tie saatiin käyttöön noin klo 18. Tarkempi paikka on noin viisi kilometriä Högsar-Grännäsin tienhaarasta Vinappasstradnin tienhaaran suuntaan.

Tie oli suljettuna liikenteeltä tunteja, mutta raskaan kulkuneuvon noston aikaan tapahtumapaikalla oli käytössä kiertotie.