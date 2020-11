Kela kehottaa hakemaan joulukuun toimeentulotukea ajoissa

Kansaneläkelaitos kehottaa hakemaan joulukuun toimentulotuen ajoissa, jotta sen saa ennen joulupyhiä. Jos asiakkaan tulot ovat säännölliset, eikä niihin ole luvassa muutoksia lähikuukausina, hän voi Kelan mukaan hakea toimeentulotukea kerralla useammalle kuukaudelle jo marraskuussa.

Kelasta kerrotaan, että joulukuussa toimeentulotuen ensimmäinen maksupäivä on 1.12., ja viimeinen maksupäivä ennen joulua on 23.12. Kela lupaa, että tuki ehtii tilille ennen joulua, jos hakemus ja tarvittavat liitteet on toimitettu viimeistään 10.12.

Kela toivoo, että hakemus jätettäisiin mahdollisimman pian, jotta ruuhkilta vältytään.

Joulun pyhät vaikuttavat myös tammikuun tukien maksuun. Pyhien vuoksi joulukuussa on tavallista vähemmän arkipäiviä, mikä kannattaa huomioida tammikuun tukia haettaessa. Tammikuussa tuen ensimmäinen maksupäivä on 4.1.2021. Kelan mukaan tuki ehtii tuolloin tilille, jos hakemus ja tarvittavat liitteet on toimitettu Kelaan viimeistään 17. joulukuuta.