Turun koronatilanne on vakava – kymmenessä Turun koulussa tartuntoja

Koronavirustilanne on Turussa vakava, kaupunki tiedottaa. Virustartuntoja on todettu 10 kaupungin koulussa sekä Turun Steiner-koulussa ja Turun suomenkielisessä työväenopistossa.

Lisäksi tartuntoja on yhteensä kolmessa päiväkodissa.

– Tilanne on Turussa vakava. Karanteeneilla pystymme estämään tilanteen pahentumista edelleen. Meidän kaikkien on muistettava vastuullinen toiminta arjessa. Turvallisista etäisyyksistä on huolehdittava ja pienistäkin oireista on syytä jäädä kotiin ja hakeutua koronatestiin. Vain näin voimme estää koronan leviämistä, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa tiedotteessa.

Viimeisen kuluneen vajaan viikon aikana Turussa on todettu 106 uutta tartuntaa. Karanteenissä on tämän kuun aikana ollut noin 1000 turkulaista, ja testejä turkulaisille on tässä kuussa tehty yli 3000.

Yli-Maarian koulussa osa oppilaista siirtyi eilen etäopetukseen ensi viikon tiistaihin asti.

Aunelan koulussa oppilaat neljännesta luokasta alkaen ovat etäopetuksessa tämän viikon loppuun asti.

Turku suosittelee, että lapsia päiväkoteihin tuovat henkilöt käyttäisivät kasvosuojia. Myös kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa jatkuu kaupungin maskisuositus.

Vähävaraisille jaetaan edelleen kasvomaskeja Skanssin Monitorissa arkisin klo 12–18. Kauppatorin Monitorissa maskeja on jaossa vähävaraisille arkisin klo 9–11 ja lauantaisin klo 10–12.

Muita maskien jakopaikkoja löytyy Turun nettisivuilta.

Skopjen lennolla Turkuun 7.11. saapuneilla matkustajilla todettiin kolme koronavirustartuntaa. Matkustajia oli 104 ja heistä testattiin 85. Lennot jäävät tauolle joulukuun puoliväliin asti.

Ruusukorttelin ja Lehmusvalkaman hyvinvointikeskusten vesijumpat sekä muu sauna- ja allasosaston toiminta on tauolla toistaiseksi koronatilanteesta johtuen.