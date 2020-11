Lounaspaikka: Fontanasta saa nyt lounasannoksia

Aurakadulla kymmenisen vuotta toiminut Fontana koki täydellisen muodonmuutoksen vuosi sitten. Remontin yhteydessä ravintolaan tuli avokeittiö.

– Olimme lähes vuoden kiinni ja paikan tyyli muuttui paljon. Nyt paikka on skandinaavinen, raikas ja valoisa. Ihmisiltä on tullut paljon positiivista palautetta, sanoo keittiömestari Iina-Maija Frantti.

Fontanan lounasbuffet on ollut valtavan suosittu. Keväällä koronan myötä ravintolassa päädyttiin vaihtamaan noutopöytä lounasannoksiksi.

– Turvallisuutta ajatellen vaihdoimme lautasannoksiin. Asiakkaat ovat ottaneet muutoksen tosi hyvin vastaan. Viime keväänä myimme aluksi vain take away -annoksia. Kesä oli erittäin hyvää aikaa ja ihmisiä kävi päivittäin paljon. Tällä hetkellä lounastajia on noin sata päivittäin, Frantti kertoo.

Fontanasta saa lounasta arkisin kello 11–15. Päivittäin on valittavissa neljä erilaista annosta. Salaattivaihtoehto ja burgeri vaihtuvat viikoittain ja joka päivä on lisäksi kaksi erilaista lämmintä vaihtoehtoa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Päivän toinen lämmin annos on yleensä risottoa tai pastaa ja toinen kotiruokatyylisempi annos. Olemme pitäneet annoksissa samaa linjaa kuin lounasbuffetissa. Haluamme tarjota helposti lähestyttävää ruokaa, Frantti toteaa.

Hän kertoo, että erityisen suosittuja ovat kala-annokset.

"Nyt paikka on skandinaavinen, raikas ja valoisa."

– Ihmiset pitävät myös klassikoista, kuten lasagnesta, lihapullista ja muusista ja lehtipihvistä, Iina-Maija Frantti sanoo.

Jane Iltanen Punajuuririsotto oli kaunis ja herkullinen lounasannos.

Vierailupäivänä annosvaihtoehtoinen oli punajuuririsottoa vuohenjuustolla, pariloitua lohta ja yrttiperunaa, juustoburger sekä fetasalaatti. Maiteltaviksi annoksiksi valikoitui punajuurisotto ja burgeri.

Risotto oli ihanan täyteläistä. Punajuuren ja vuohenjuuston liitto toimii mainiosti. Risotossa oli lisäksi pinjansiemieniä, rucolaa ja parmesania. Annos oli erittäin kaunis ja täyttävä.

Juustoburgeri oli maukas. Ravintolassa tehdyt briossisämpylät olivat hyviä ja ranskalaiset rapeita.

Ravintolan sisustus on raikas ja harmoninen. Taustalla soiva rauhallinen musiikki tekee lounashetkestä miellyttävän. Kun annokset tarjoillaan pöytiin, vältytään jonottamiselta ja lounas tuntuu kiireettömämmältä.

Marraskuun alusta ravintoloiden enimmäisasiakaspaikkamäärä nousi 75 prosenttiin.

– Huolehdimme hyvin tarkkaan hygieniasta. Tarjolla on käsidesiä ja henkilökunta käyttää maskia. Toivomme, että asiakkailla on turvallinen olo tulla tänne syömään, Frantti hymyilee.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.