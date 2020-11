Poliisi pyytää tietoja syyskuussa Kankaanpäässä kadonneesta miehestä

Poliisi tiedottaa, että Kankaanpäässä asuva 29-vuotias Henri Riimala on kadonnut syyskuussa. Viimeisin havainto Riimalasta on syyskuun lopulta. Riimala on noin 187 senttimetriä pitkä ja hoikka. Hänellä on vaaleat hiukset ja hän käyttää silmälaseja.

Havainnot Riimalasta pyydetään sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi