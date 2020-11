Gallup: Onko korona-aika vaikuttanut harrastuksiisi?

"Olen Turun Urheiluliiton yleisurheilun nuorisovalmennuspäällikkö ja onneksi yleisurheilu on sellainen laji, että sitä on voinut harrastaa koko ajan ulkona. Valmentamisen lisäksi itse ulkoilen koiran kanssa, eikä siihenkään ole korona-aika vaikuttanut."

Camilla Nakolinna, 53,

Kaarina

Jaana Pakarinen

"Käyn ryhmäliikuntatunneilla Elixiassa. Keväällä sali oli kiinni jonkun aikaa, niin silloin aloitin juoksuharrastuksen. Olen aiemmin inhonnut juoksemista, mutta keväällä hurahdin siihen ja olen harrastanut sitä siitä asti vähintään kerran viikossa."

Venla Andersson, 21,

Turku

"Korona-aika ei ole vaikuttanut harrastuksiin mitenkään. Salillla käydään samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Keväällä sali oli kiinni vähän aikaa, mutta nyt se on ollut avoinna normaalisti."

Tero Tuovinen, 48 ja Kirsi Tuovinen, 46,

Turku

"Ei ole vaikuttanut. Harrastan triathlonia ja juokseminen ja pyöräily on onnistunut koko ajan. Keväällä uimahalli oli suljettuna, mutta nyt sekin on auki normaalisti. Kesällä tuli tehtyä mökkiremontti ja muutenkin on nyt jäänyt enemmän aikaa harrastuksille kun työmatkoihin ei mene aikaa."

Jukka Merenluoto, 45,

Turku