Turussa historian näkymättömät näkyviksi

Kuuluuko metsässä kaatuvasta puusta ääni, jos kukaan ei havaitse sitä? Kulttuurihistorioitsija ja museo-opas Antti Solin ottaa esimerkiksi filosofisen klassikkokysymyksen, kun häneltä kysyy seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden näkyvyydestä Turun linnan historiassa.

Solin kertoo, että akateemisessa historiantutkimuksessa on vasta muutama vuosikymmen sitten alettu kiinnittää huomiota marginaaliin.

– On joitakin ihmisryhmiä, jotka eivät ole jättäneet jälkiä. Opastus ottaa sen kannan, että kyllä kaatuvan puun äänen havaitsee, jos tarpeeksi tarkentaa kuulonsa. Jos viitsii lähteä penkomaan marginaalia, merkintöjä ja jälkiä kyllä löytyy historiasta.

Solin viittaa Turun museokeskuksen teemaopastukseen, jossa hänen johdollaan perehdytään queer-historiaan Turun linnassa. Opastuksella kuullaan muun muassa tarina kuningas Maunu Eerikinpojasta.

– Hän on tiedettävästi vieraillut Turun linnassa. 1300-luvun ihmisten seksuaali-identiteetistä ei voi sanoa mitään kovin varmaa, mutta varmaa on se, että häneen liittyy oman aikansa gay shamingia. Se on ollut merkittävä syy siihen, miksi hänet syöstiin vallasta.

Sateenkaarihistoriakuukautta on vietetty Suomessa vuodesta 2018 lähtien marraskuussa. Kuukauden aikana museot, arkistot ja kirjastot nostavat esiin lesbojen, homojen, bi- ja transihmisten historiaan liittyviä aineistoja, tarjoavat queer-opastuksia ja järjestävät erilaisia tilaisuuksia.

Turun museokeskus järjestää teemaan liittyen kolme eri opastettua kierrosta. Turun linnan kierroksen lisäksi Apteekkimuseossa ja Qwenselin talossa kurkistetaan 1700–1800-lukujen queeriyteen, ja Kuralan Kylämäessä luodaan katse maaseutumiljöön eroottiseen kuvastoon Tom of Finlandin taiteen kautta.

Antti Solin vetää myös Tom of Finland -opastusta, jonka hän on itse käsikirjoittanut. Opastuksella käsitellään Touko Laaksosen lapsuutta ja nuoruutta Turun seudulla, silloisessa Kaarinassa.

– Opettajaperheen poikana hän eli maalaisyhteisössä ulkopuolisena. Myös homomiehenä hän oli normatiivin ulkopuolella. Opastuksella keskitymme siihen, miten ulkopuolisen katse on suodattunut paperille. Maaseudun mies oli keskeinen aihe hänen varhaistuotannossaan, Solin kertoo.

– Laaksonen itse sanoi, ettei ota kantaa piirroksissaan. Väistämättä kuitenkin tulee mieleen, että luontoon ja maalle sijoitetut miehet voisivat olla argumentti seksuaalisuuden ja homouden luonnollisuudesta aikana, jolloin homous on luokiteltu sairaudeksi.

Solin keskittyi kulttuurihistorian opinnoissaan rakennuskulttuuriin ja kaupunkirakentamiseen. Queer-historian pariin päätymistä hän kuvailee "hirveän osuvaksi vahingoksi".

Vuonna 2017 Solin työskenteli Turun linnassa, kun saksalainen queer-nuorten ryhmä esitti etukäteen toiveen erikoisopastuksesta vierailulleen. Solin lähti toteuttamaan tätä pyyntöä yhdessä Turun yliopiston keskiajan historiaan ja queeriyteen erikoistuneen tutkija Tom Linkisen kanssa, ja queer-opastus oli seuraavana vuonna myös Turku Pride -viikon ohjelmistossa.

Sen myötä häntä pyydettiin mukaan toteuttamaan Tom of Finland -opastusta, jota hän pitää oppauden kisällintyönään

– Sitä on ollut ilo tehdä, mutta myös hyvin työlästä, sillä materiaalia oli lopulta todella paljon. Luin suunnilleen kaiken, mitä Tom of Finlandista on kirjoitettu suomeksi ja englanniksi, hän kertoo.

Opastuksen suunnitteluun oman mausteensa tuovat erilaiset asut ja propit. Tom of Finland -opastuksella Solin pukeutuu nahkasaappaisiin. Turun linnassa työasuna toimivat pukineet kauempaa menneisyydestä.

– Tykkään paljon pukeutumisesta, ja rooliasut ovat minulle hauska lisä näihin kierroksiin.

Jane Iltanen

Solin painottaa, että sateenkaarihistoria ei ole vain yhden viikonlopun pituinen teema, jonka jälkeen asia unohdetaan.

– Minä ja opaskollegani museokeskuksella yritämme vuoden jokaisena päivänä liputtaa monimuotoisuuden puolesta.

Teema on Solinille myös henkilökohtainen.

– Näillä queer-opastuksilla puhun myös välillisesti itsestäni. Kyse on myös minun omasta identiteetistäni, queeriydestä ja homoudesta.

Solin työskentelee museo-oppaana paitsi Turussa, myös Helsingissä Kansallisgalleriassa. Vaikka toinen koti on kumppanin myötä nykyään Helsingissä, Turku pysyy sydämessä nyt ja tulevaisuudessa.

– Ei ole parempaa paikkaa kuin kesä-Turku. Kuka haluaisi touko–elokuun välillä Turusta mihinkään?

– Jos saisin toteuttaa unelmani, tekisin vähän samaan tapaan kuin Touko Laaksonen: asuisin puolet vuodesta Suomessa ja puolet ulkomailla. Touko oli Kaliforniassa, minä asuisin Italiassa.

Turun museokeskuksen sateenkaarihistoriakuukauden teemaopastuksiin voi ilmoittautua vielä 12.11. Opastuksia pidetään myös tilauksesta ryhmille. La 14.11. klo 15.30 Turun linna: Queer-opastus. Su 15.11. klo 13 Kuralan Kylämäki: Nahkasaapastelua ja hikisiä toukotöitä, Tom of Finland 100 v.