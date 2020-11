Valonian vesitoiminnalle ympäristöpalkinto

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin ympäristöpalkinto menee tänä vuonna Valonian vesitoiminnalle. Palkinto myönnettiin tänään lauantaina Turussa luonnonsuojelupiirin syyskokouksessa.

Ympäristöpalkinnon saanut Valonia on Varsinais-Suomen kuntien puolueeton kestävän kehityksen ja palvelutuotannon asiantuntijaorganisaatio.

Palkinnon perusteluiden mukaan Valonian vesitoiminta on ollut suunnannäyttäjänä maakunnan vesiensuojelutyössä. Toiminta on asiantuntevaa, palvelevaa ja innostavaa. Lisäksi toiminta on lisännyt tietoa ja tietoisuutta vesiensuojelusta sekä parantanut valtion, kuntien, asukkaiden ja yhdistysten yhteistyötä vesien tilan ja vesiluonnon puolesta.