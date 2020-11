Topeliuksen koulussa koronatapaus – yksi luokka siirtyy etäopetukseen

Topeliuksen yhtenäiskoulussa Turussa on todettu yksi koronatapaus. Apulaisrehtori Maija Hämäläinen kertoo, että kaikki altistuneet ja heidän vanhempansa on jo tavoitettu ja altistuneet siirtyvät ensi viikoksi etäopetukseen. Altistuneita on reilu luokallinen.

Koulun muut oppilaat jatkavat koulunkäyntiä ensi viikolla normaalisti.