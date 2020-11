Turun kaupungin hyvinvointitoimiala tiedotti uusista todetuista koronavirustartunnoista kaupungin yksiköissä.

Vanhusten asumispalveluita tarjoavassa Mäntykodissa on todettu kuluvalla viikolla kaksi koronavirustartuntaa. Yhdessä Mäntykodin tuvassa altistuneet on asetettu karanteeniin ja osastolle on asetettu vierailukielto.

Kaupungin hyvinvointitoimialan mukaan asukkaiden omaisiin on oltu yhteydessä asiasta. Yli-Maariassa otetaan seulontanäytteet sekä asukkaista että henkilökunnasta.

Koronavirus pääsi leviämään Yli-Maarian Mäntykodissamyös viime keväänä. Ensimmäiset tartuntatapaukset todettiin pääsiäisen alla, ja toukokuun alkupuolella neljä hoivayksikön asukasta oli menehtynyt koronavirukseen liitettyyn tautiin.

Viime viikon lauantaina, 31. lokakuuta Turkuun Pohjois-Makedonian Skopjesta saapuneen lennon matkustajista testattiin 105 matkustajaa. Heistä kymmenellä todettiin koronavirustartunta.

Yhteensä matkustajia oli 131.

Skopjen lennot jäävät tauolle huomenna lauantaina saapuvan lennon jälkeen ja jatkuvat joulukuun puolivälissä.