Vesijohtourakka jatkuu Aninkaistenkadulla – töistä merkittävää liikennehaittaa

Turussa tehdään viemäri- ja vesijohtotöitä Aninkaistenkadulla 5.–27. marraskuuta. Urakka etenee nyt Eerikinkadun risteykseen ja Tuomiokirkkosillalle. Aninkaistenkadulla Tuomiokirkon suuntaan ajettaessa vasen suoraan menevien ajokaista ja vasemmalle kääntyvien ajokaista Eerikinkadulle on suljettuna.

Lisäksi Raunistulan suuntaan ajaessa suljetaan vasemmalle Eerikinkadulle kääntyvien kaista, ja nykyinen vasemman puoleinen suoraan menevien kaista muutetaan Eerikinkadulle kääntyvien kaistaksi, jota ohjaa nuolivalot. Liikenteessä kannattaa huomioida, että Tuomiokirkkosillan kohdalla on käytössä vain yksi ajokaista Raunistulan suuntaan ajaessa.

Eerikinkadulta eli ajosuunnassa Kauppatorilta pois päin ajettaessa suljetaan suoraan menevien kaista sekä vasemmanpuoleinen oikealle kääntyvien kaista. Suoraan menevät ja vasemmalle kääntyvät voivat käyttää vasemmalle kääntyvien kaistaa. Eerikinkadulta ajosuunnassa Multavierunkadulta pois päin on puolestaan käytössä yksi kaista, josta saa kääntyä oikealle, vasemmalle sekä mennä suoraan. Lisäksi suljetaan Eerikinkadun risteyksen joen puoleinen suojatie.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Alueella on käytössä normaalista poikeava nopeusrajoitus. Suurin sallittu ajonopeus on 30 kilometriä tunnissa. Työn arvioidaankin aiheuttavan merkittävää liikennehaittaa molemmissa ajosuunnissa. Paikalla on lisäksi liikenneopasteet, ja työkoneita liikkuu muun liikenteen seassa.

Nyt tehtävä työ on osa laajempaa vesijohdon saneerausta Aninkaistenkadulla ja Uudenmaankadulla Yliopistonkadun ja Sirkkalankadun välillä. Yliopistonkadun ja Tuomiokirkkosillan välisen osuuden arvioidaan valmistuvan tänä vuonna 27. marraskuuta mennessä. Kokonaisuudessaan saneerauksen arvioidaan valmistuvan ensi vuonna lokakuun alussa.

Vesijohdon asennus ja kaivutyöt vaikuttavat työn edetessä liikennejärjestelyihin päivittäin Aninkaistenkadulla ja Uudenmaankadulla molemmista ajosuunnista ajettaessa. Autoilijoiden kehotetaan käyttävän muita ajoreittejä mahdollisuuksien mukaan.