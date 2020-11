Martinsillan liikuntasaumojen korjaus haittaa liikennettä

Martinsillan massaliikuntasaumojen korjaus sulkee ajokaistoja kahtena tulevana yönä. Työt alkavat keskiviikkona ja torstaina kello 21 ja jatkuvat aamukuuteen.

Työn aikana sillalla on kaksi ajokaistaa suljettuna. Liikennevalot Puistokadun ja Linnankadun risteyksessä ovat poissa käytöstä työn aikana. Alueella on poikkeava nopeusrajoitus 30 kilometriä tunnissa. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.