Naantalin Rymättylässä tulipalo venelaiturissa – ainakin kaksi venettä ajelehtii palaen

Naantalin Rymättylässä on syttynyt laiturissa tulipalo ja ainakin kaksi venettä palaa. Hälytyksen mukaan osoite on Ajolantiellä. Päivystävän palomestarin mukaan on todennäköistä, että laiturilla on syttynyt tulipalo, jonka seurauksena veneiden köydet ovat palaneet poikki ja veneet ovat lähteneet ajelehtimaan lahdelle. Pelastuslaitos yrittää nyt päästä palavien ja ajelehtivien veneiden luokse sammutustöihin.

