Iäkäs mies katosi Huittisissa Satakunnassa sijaitsevasta palvelutalosta tiistaina.

Lounais-Suomen poliisi etsii miestä.

Kadonnut on 77-vuotias palvelutalon asukas. Hän on noin 180 senttimetriä pitkä ja kävelee keinuvasti ja hitaasti. Miehellä on parransänki, oliivinvihreä takki ja päässään pipo.